Роспотребнадзор допустил возможность передачи Covid-19 с водой и едой

Роспотребнадзор допустил возможность передачи Covid-19 с водой и едой
Коронавирус может попадать в организм человека через воду и еду. Фото: pixabay

Не исключено, что Covid-19 может попадать в организм человека с водой и едой. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалист подчеркнула, что данный вопрос пока дискуссионный, однако исключать такого варианта передачи нового вируса нельзя.

В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» Попова рассказала, что важно протирать гаджеты и поверхности дезинфицирующими средствами. По ее словам, в домашних условиях избавиться от нового вируса можно с помощью чего-то горячего, например, проглаживания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что найден новый возможный способ передачи коронавирусной инфекции нового типа. Исследователи выяснили, что Covid-19 может распространяться не только воздушно-капельным путем. Они также отметили, что у части инфицированных наблюдаются тошнота и диарея.

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