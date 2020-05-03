Спасатели тушили частный дом в Красном Бору

Утром 3 мая в Тосненском районе произошел пожар.

Загорелся частный дом на Советском проспекте поселка в Красном Бору, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. Сообщение о пожаре поступило в 4:50 мск.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела обстановка на 80 квадратных метрах.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огонь в деревне Малое Забородье охватил 300 «квадратов» открытого участка. В дальнейшем общая площадь пожара увеличилась до 900 «квадратов».