На Шлиссельбургском проспекте столкнулись Chevrolet и Ford

Утром 3 мая в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской Обороны не смогли поделить Chevrolet Niva и Ford Focus.

«Встреча Нива Chevrolet и Ford Focus на пересечении Шлиссельбургского проспекта и Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованным снимках заметно, что машины получили повреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобилисты жалуются на гигантские пробки на участке КАД от Шафировского проспекта в сторону Ржевки. Сложное из-за ремонта дорог движение усугубило ДТП.