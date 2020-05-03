На Шлиссельбургском проспекте столкнулись Chevrolet и Ford

На Шлиссельбургском проспекте столкнулись Chevrolet и Ford
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today.

Утром 3 мая в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской Обороны не смогли поделить Chevrolet Niva и Ford Focus.

«Встреча Нива Chevrolet и Ford Focus на пересечении Шлиссельбургского проспекта и Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованным снимках заметно, что машины получили повреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобилисты жалуются на гигантские пробки на участке КАД от Шафировского проспекта в сторону Ржевки. Сложное из-за ремонта дорог движение усугубило ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США планируют создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
В Таиланде выявили три новых случая заражения коронавирусом
На Шлиссельбургском проспекте столкнулись Chevrolet и Ford
Боеприпас времен ВОВ нашли в Ломоносовском районе
Ученые сообщили о новой причине смерти от коронавируса
«Барселона» готовится к тренировкам
Россияне рассказали о своих планах после самоизоляции
В Индии за сутки зафиксировано более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусом