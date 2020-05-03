Под Пикалево перевернулась Audi. Водитель погиб

Утром 3 мая в Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 05:00 на 3 км подъезда к Пикалево. За рулем Audi 80 находился 30-летний водитель.

По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал в правый кювет, после чего машина перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобилисты жалуются на гигантские пробки на участке КАД от Шафировского проспекта в сторону Ржевки. Сложное из-за ремонта дорог движение усугубило ДТП.