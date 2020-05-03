Ветеран ВОВ собрала полмиллиона для врачей, пострадавших от коронавируса

Ветеран ВОВ собрала полмиллиона для врачей, пострадавших от коронавируса
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Скриншот: YouTube/Зинаида Корнева

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева собрала почти 600 тыс. рублей в поддержку врачей, заболевших коронавирусом, и их семей.

Данные о сборе средств публикуются на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. На момент написания публикации перечислено 593 тыс. из 900 тыс. запланированных.

Деньги лежат на специальном счете РНКО «Единая касса». После они будут переданы врачам, заразившимся коронавирусом, и семьям погибших медиков из Петербурга.

«Сбор средств продолжается. Еще очень много кому нужна наша помощь. К сожалению, война с вирусом еще продолжается. Мы обязательно победим. Берегите себя», — обратилась Зинаида Корнева к зрителям на своем YouTube-канале.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, с инициативой о сборе средств Зинаида Корнева выступила вслед за британским ветераном Второй мировой войны Томом Муром, которому удалось собрать почти 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

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