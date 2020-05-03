В психбольнице №3 развернут койки для больных коронавирусом из Кащенко

В психиатрической больнице имени Кащенко выявлено 44 случая коронавируса. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отделение для зараженных экстренно открыли в Городской психиатрической больнице № 3 имени И.И.Скворцова-Степанова. Пациенты с COVID-19 будут размещены в отдельном корпусе. Для них на первом этапе развернут 75 коек. В дальнейшем — еще порядка 100 для пациентов с легкой и среднетяжелой формой коронавируса.

По словам Беглова, в корпусе психиатрической больницы уже подготовили реанимационное отделение. Специалисты также закончили монтаж санпропусных шлюзов. За счет этого удастся снизить риск распространения заболевания и разграничить потоки пациентов.

Причины вспышки коронавируса в психиатрической больнице неизвестны. Выяснить, как произошло заражение, предстоит специальной комиссии.

В Петербурге зарегистрировано 5 029 случаев коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 34. Выздоровели 1 тыс. 61 человек. Умерло 34 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали одну смерть от коронавируса.