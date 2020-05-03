В Петербурге скончался еще один зараженный коронавирусом

В Петербурге скончался еще один зараженный коронавирусом
В Петербурге подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в воскресенье, 3 мая.

Общее число погибших с начала пандемии достигло 34. В городе подтверждено 5 тыс. 29 случаев коронавируса, из них 295 — за последние сутки. Выздоровели 1 тыс. 61 человек.

На карантине в Петербурге находятся 3 тыс. 266 человек. Из них 58 размещены в обсерваторе, 428 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 780 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. С начала пандемии в мире зарегистрировано более 3 млн 480 тыс. случаев заражения. В России COVID-19 выявлен у 134 тыс. 687 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко заразились коронавирусом.

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