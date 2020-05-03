Смольный подготовил 60 договоров на отсрочку арендных платежей

Подготовлены 60 договоров на отсрочку аренды в рамках первого пакета поддержки бизнеса. Фото: pixabay.com

Подготовлены 60 договоров на отсрочку аренды в рамках первого пакета поддержки бизнеса. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил 60 дополнительных соглашений к действующим договорам аренды. Подписаны они будут в ближайшее время.

Соглашения подготовлены после обработки первых 1500 заявлений на отсрочку арендных платежей. Все они поступили от пользователей городской недвижимости в апреле 2020 года.

Мера принята в рамках первого пакета поддержки бизнеса в Петербурге в условиях пандемии коронавируса. Предоставить отсрочку планируется по 3,5 тыс. договоров.

«Согласно предварительным оценкам, предприниматели получат отсрочку по арендной плате более чем на 700 млн. руб», — сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Предприниматели получат отсрочку и последующую беспроцентную рассрочку на внесение платы по договорам в отношении городской недвижимости. Мера распространяется на бизнесменов, которые ведут деятельность в сфере розничной непродовольственной торговли, стоматологии, красоты, оказания бытовых услуг, транспорта, культуры, спорта, образования и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга Евгений Елин анонсировал третий пакет мер поддержки бизнеса.