Аварийные службы помогли застрявшему на Неве судну

Аварийные службы помогли застрявшему на Неве судну
Судно освобождено. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

Оно застряло на мели, попытки судовладельца снять его не увенчались успехом.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщают в комитете по природопользованию. На Неве в районе Больших порогов застряло судно на мели. Сначала его пытались снять своими силами, а когда ничего не вышло экипаж ГУП «Пиларн» обратился за помощью к ООО «Волго-Балтийский флот». В течение трех часов аварийные службы прибыли на место и освободили судно. На весь процесс ушло около трех часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что способное достроить «Северный поток — 2» российское судно направилось в Калининград. По данным мониторингового ресурса Vesselfinder, сейчас судно огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским. В Калининград «Академик Черский» должен прийти 5 мая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аварийные службы нева судно
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотниками
Петербуржцы под вечер разбрелись по домам, но не все
Нарушителям самоизоляции предложили поработать на скорой
Перечислены автобренды, отказавшиеся повышать цены в России
Аварийные службы помогли застрявшему на Неве судну
Временный госпиталь в «Ленэкспо» собираются расширять
До создания вакцины часть ограничений по коронавирусу в России сохранят
Кардиолог призывает ужесточить карантин в России