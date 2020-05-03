Аварийные службы помогли застрявшему на Неве судну

Оно застряло на мели, попытки судовладельца снять его не увенчались успехом.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщают в комитете по природопользованию. На Неве в районе Больших порогов застряло судно на мели. Сначала его пытались снять своими силами, а когда ничего не вышло экипаж ГУП «Пиларн» обратился за помощью к ООО «Волго-Балтийский флот». В течение трех часов аварийные службы прибыли на место и освободили судно. На весь процесс ушло около трех часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что способное достроить «Северный поток — 2» российское судно направилось в Калининград. По данным мониторингового ресурса Vesselfinder, сейчас судно огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским. В Калининград «Академик Черский» должен прийти 5 мая.