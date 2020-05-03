Спикер ЗакСа Ленобласти заболел коронавирусом

Спикер ЗакСа Ленобласти заболел коронавирусом
Спикер чувствует себя хорошо. Фото: сайт ЗакС Ленобласти

Он самоизолировался, так как чувствует себя хорошо и в госпитализации не нуждается.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин сдал тест на коронавирус и выяснил, что болен. Он отметил, что чувствует себя нормально, у него невысокая температура и нет серьезных симптомов. Бебенин отправился на самоизоляцию, чтобы никого не заразить, и надеется, что болезнь и дальше будет протекать в легкой форме. Тем временем его коллеги продолжают работать в дистанционном режиме.

Напоминаем, что в Ленинградской области количество зараженных перевалило за тысячу. Смертей зарегистрировано три.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус способен поражать любые органы человека. Кто-то заражается и даже не знает об этом, другие страдают от пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома.

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Спикер ЗакСа Ленобласти заболел коронавирусом
Коронавирус способен поражать любые органы человека