Коронавирус способен поражать любые органы человека

К таким выводам врачи пришли после наблюдений за пациентами.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова главного эпидемиолога Минздрава России, академика РАН Николая Брико. Он заявил, что коронавирус проявляет себя по-разному. Кто-то заражается и даже не знает об этом, другие страдают от пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома. Каждый случай индивидуален, подчеркнул врач. Также коронавирус может поражать любые органы человека, не только легкие. Встречались случаи, когда у госпитализированных граждан были ДВС-сидром, острое повреждение почек и повреждение миокарда.

Напоминаем, что в России зарегистрировано около 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Брико уже говорил, что вскоре стоит ожидать перехода к новой стадии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам. Информация передается нарядам, которые несут службу на маршрутах патрулирования.