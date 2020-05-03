Недалеко от Анино перевернулось авто: за рулем сидел ребенок

Трое детей хотели покататься на машине, но решили, что справятся без родителей.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщают в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на повороте от переезда в Анино – водитель, не справившись с управлением автомобиля, угодил в канаву, машина «прилегла» на бок. Очевидцы уверяют, что в салоне находились три ребенка в возрасте 11 или 12 лет. Они якобы взяли машину родителей без спроса и отправились кататься, что закончилось довольно плачевно. К счастью, никто не пострадал, но вот пользователи шутят, что могут пострадать позже – взрослые явно не будут в восторге после случившегося.

«Он просто устал и лег спать. Не мешайте ему спать, поспит и поедет дальше»,

— шутит один из комментаторов о машине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Измайловском проспекте иномарка влетела в подъезд. Подчеркивается, что водитель остался жив, но вполне мог получить травмы.