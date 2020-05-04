В Минфине рассказали, как не стать жертвой мошенников из «службы безопасности» банка

Представитель Минфина Дмитрий Янин предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками кредитных организаций и пытаются выведать номера карт и коды.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники говорят жертвам, что они якобы рискуют потерять все деньги со счетов. Они пытаются убедить собеседника, что они работают в «службе безопасности» банка. Если вам позвонил такой человек, то стоит прервать диалог и положить трубку, а после связаться с вашим банком по номеру телефона, указанному на банковской карте или на сайте.

Чаще всего жертвами мошенничества становятся пожилые люди. Янин посоветовал объяснить им, как работает «пластик» и установить лимиты по операциям. Он отметил, что у сотрудников службы безопасности банка есть дела поважнее, чем отслеживать списания по картам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка выкинула в окно 100 тысяч рублей для мошенника.