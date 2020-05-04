В понедельник в Петербурге пройдут дожди

В понедельник в Петербурге пройдут дожди
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в понедельник, 4 мая, на погоду повлияет атмосферный фронт. Вместе с ним в город придут облачная погода и дожди.

Специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус опубликовал на своей странице в фейсбуке традиционный прогноз погоды на первый день недели, четвертое мая. Он написал, что сегодня петербургскую погоду определит атмосферный фронт. День будет облачным, местами возможны небольшие осадки.

Несмотря на дождливость, понедельник порадует жителей Петербурга и Ленинградской области теплом — в городе воздух прогреется до +15 градусов, а в области — до +17 градусов.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти в течение дня и составит 761 мм рт.ст., что рядом с нормой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю.

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