Впервые боевая авиация пролетит над Пискаревским кладбищем 9 мая

Боевая авиация Западного военного округа в День Победы, 9 мая, пролетит над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом «Мать-Родина».

9 мая военные летчики почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В дальнейшем воздушный парад пройдет над акваторией Невы в центре города.

Торжественный строй возглавит вертолет Ми-26, вслед за которым пролетят вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-52. За ними полетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Пролет завершат сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как россияне смогут увидеть воздушный парад в День Победы.