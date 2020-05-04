Девять фермеров Ленобласти получат гранты на 30 млн в рамках «Агростартапа»

Девять фермеров Ленобласти получат гранты на 30 млн в рамках &#171;Агростартапа&#187;
Среди победителей оказались фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, а также клубники. Фото: pixabay.com

Девять победителей национального конкурса «Агростартап» в Ленинградской области разделят между собой гранты на сумму свыше 29 миллионов рублей.

В общей сложности, на участие в конкурсе поступило 68 заявок. Заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко отметил, что победителей приходилось выбирать, исходя из заложенных в бюджете средств на конкурс. В противном случае, пройти отбор могли бы еще 25-30 претендентов.

Сейчас региональные власти рассматривают возможности дополнительного финансирования людей, работающих в сфере агробизнеса. Кроме того, правительство Ленобласти намерено активно развивать проекты, связанные с работой на земле, такие как «Ленинградский гектар».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фермеры Ленобласти утверждают, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не скажутся на урожае.

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