Девять фермеров Ленобласти получат гранты на 30 млн в рамках «Агростартапа»

Девять победителей национального конкурса «Агростартап» в Ленинградской области разделят между собой гранты на сумму свыше 29 миллионов рублей.

В общей сложности, на участие в конкурсе поступило 68 заявок. Заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко отметил, что победителей приходилось выбирать, исходя из заложенных в бюджете средств на конкурс. В противном случае, пройти отбор могли бы еще 25-30 претендентов.

Сейчас региональные власти рассматривают возможности дополнительного финансирования людей, работающих в сфере агробизнеса. Кроме того, правительство Ленобласти намерено активно развивать проекты, связанные с работой на земле, такие как «Ленинградский гектар».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фермеры Ленобласти утверждают, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не скажутся на урожае.