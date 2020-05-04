Юго-Запад Петербурга накрыл туман

Сегодня ночью в Северной столице ожидается туман, в некоторые районы города он пришел уже ближе к вечеру.

Обо всем стало известно в понедельник, 4 мая. Как стало известно gazeta.spb.ru, туман накрыл Юго-Запад города к восьми часам вечера, несмотря на прогнозы синоптиков.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, начиная с 03:06 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Спасатели рекомендуют не выходить из дома в ночное время и не садиться за руль автомобиля. Если нет возможности отложить поездку, то в условиях плохой видимости надо сбросить скорость до минимума, включив габаритные огни и фары ближнего света. А пешеходам лучше обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга предложили прогуляться по охраняемым природным территориям в 3D-формате.