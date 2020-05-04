Жителям Петербурга предложили прогуляться по охраняемым природным территориям в 3D-формате

"Перемещаться по территориям можно с помощью стрелок на панели управления а также на самих панорамах. 3D тур дает возможность оглядеться вокруг, а также подняться на высоту птичьего полета и посмотреть на уникальную природу Петербурга", - рассказали в комитете. Фото: Комитет по природопользованию

"Перемещаться по территориям можно с помощью стрелок на панели управления а также на самих панорамах. 3D тур дает возможность оглядеться вокруг, а также подняться на высоту птичьего полета и посмотреть на уникальную природу Петербурга", - рассказали в комитете. Фото: Комитет по природопользованию

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга предложил горожанам совершить 3D-прогулку по особо охраняемым природным территориям Северной столицы.

Информацию, обнародованную на городском Экологическом портале, передает пресс-служба комитета. В непривычном, но безопасном цифровом формате жители Петербурга могут посетить природоохранный заказник «Сестрорецкое болото», «Дудергофские высоты» и другие достопримечательности.

В ведомстве отмечают, что горожане в режиме online могут полюбоваться Финским заливом, заглянуть на остров Котлин, изучить, какой лес произрастает на особо охраняемых природных территориях Петербурга. Тур направлен на экологическое просвещение как петербуржцев, так и гостей города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверит информацию о загрязнении Невы в районе Литейного моста.