Белый дом опроверг информацию о новом прогнозе об удвоении числа жертв Covid-19

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ближайшие недели ожидает удвоение суточного количества смертей от инфекции Covid-19. Позже такое заявление опровергли.
Обо всем стало известно сегодня, 4 мая. Как сообщили РИА Новости, Белый дом заявил, что не прогнозировал увеличение смертей от коронавируса в два раза в стране к концу месяца.
Соответствующий прогноз ранее опубликовала газета The New York Times. По данным издания, одна из моделей развития ситуации с коронавирусной инфекцией, которые были разработаны Центрами по контролю и профилактике заболеваний, гласит об увеличении случаев смерти и заражений в ближайшие недели.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США планируют создать вакцину от коронавируса к январю следующего года.