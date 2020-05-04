Белый дом опроверг информацию о новом прогнозе об удвоении числа жертв Covid-19

Белый дом опроверг информацию о новом прогнозе об удвоении числа жертв Covid-19
Флаг США. Фото: Pixabay

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ближайшие недели ожидает удвоение суточного количества смертей от инфекции Covid-19. Позже такое заявление опровергли.

Обо всем стало известно сегодня, 4 мая. Как сообщили РИА Новости, Белый дом заявил, что не прогнозировал увеличение смертей от коронавируса в два раза в стране к концу месяца.

Соответствующий прогноз ранее опубликовала газета The New York Times. По данным издания, одна из моделей развития ситуации с коронавирусной инфекцией, которые были разработаны Центрами по контролю и профилактике заболеваний, гласит об увеличении случаев смерти и заражений в ближайшие недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США планируют создать вакцину от коронавируса к январю следующего года.

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