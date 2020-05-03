США планируют создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

Власти США надеются, что работа над созданием вакцины от коронавируса завершится к январю 2021 года.

«Создать подобную вакцину не просто выполнимо, но и может быть вполне вероятно», — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Не исключено, что после создания вакцины появятся сомнения в ее безопасности и эффективности. При это ученый отметил, что сейчас ни одно государство не может гарантировать этого, остаётся проявлять лишь «осторожный оптимизм».

По последним данным, в США число зараженных коронавирусом составляет более 1,13 млн, скончались свыше 66,3 тыс. человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

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