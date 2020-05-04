«Встали и вышли»: около 350 калининградских медиков отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в период пандемии.

Обо всем стало известно в понедельник, 4 мая. По словам регионального министра здравоохранения Александра Кравченко, значительное число персонала отказались работать в этот непростой период.

Как сообщили РИА Новости, он также предположил, что на такое решение у людей есть свои причины. И добавил, что он не в праве их осуждать. Кравченко подчеркнул, что медперсонал начал уходить еще до начала ситуации с новым вирусом Cjvid-19.

«Встали и вышли», — рассказал министр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. По его словам, до пика еще далеко.