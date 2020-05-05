На Кораблестроителей дотла сгорели Mercedes и Nissan

На Кораблестроителей дотла сгорели Mercedes и Nissan
Две машины полностью выгорели. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга среди ночи вспыхнули легковые автомобили. Две машины полностью сгорели.

Все произошло в ночь на вторник, 5 мая, у дома №39 на улице Кораблестроителей. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, изначально загорелся Mercedes, с которого огонь перепрыгнул на рядом стоящий Nissan. Затем пламя с машин перекинулось и на стоящий рядом автомобиль Renault. У последнего оплавились бампер и фара.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре поступил спасателям в 00:04. Восемь спасателей с двумя единицами техники потушили огонь к 01:13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили крупный пожар в Коммунаре. Огонь распространился на площади 1100 квадратных метров.

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