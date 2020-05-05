Ленобласти открыла еще три стационара для больных коронавирусом

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Ленинградская области подготовила три новых стационара для размещения и лечения пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Обо всем сообщили в понедельник, 4 мая, в пресс-службе областного правительства. Дополнительные койки развернули в Ломоносовской, Тосненской и Рощинской больницах.

Всего на текущий момент в Ленобласти могут принять 1753 пациентов с коронавирусом. Сейчас зараженных принимают больницы в Тосно, Кингисеппе, Гатчине, Тихвине, Бокситогорске, Кировске, Приозерске, Волхове и Киришах. В общей сложности будет доступно 1876 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решение о смягчении самоизоляции в Ленобласти примут после майских праздников. Дрозденко подчеркнул, что в области на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости Covid-19.