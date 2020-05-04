Решение о смягчении самоизоляции в Ленобласти примут после майских праздников

Решение о смягчении самоизоляции в Ленобласти примут после майских праздников
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Власти Ленобласти после майских праздников намерены решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер.

Обо всем стало известно сегодня, 4 мая. Данный вопрос глава региона Александр Дрозденко обсудил на совещании с главами администраций муниципальных образований.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, по поручению губернатора ограничительные меры должны быть составлены на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах.

Дрозденко также подчеркнул, что в области на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ запустило новый сервис для поддержки граждан в период пандемии. Новым порталом могут воспользоваться как обычные граждане, так и представители предпринимательства.

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Решение о смягчении самоизоляции в Ленобласти примут после майских праздников
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