Дюжина спасателей тушила дом и сарай под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленинградской области минувшей ночью, 5 мая, загорелись частный дом и сарай. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

Как сообщили в областном главке МЧС России, пожар произошел в деревне Большие Колпаны. Очевидцы сообщили о произошедшем в 01:05, после чего на место происшествия отправились 12 огнеборцев и три спецмашины. Общая площадь пожара в доме и сарае составила 60 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС потратили на тушение построек около двух часов — пожарные сообщили о полной ликвидации пожара в 02:58. Данные о возможных пострадавших в результате пожара не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили крупный пожар в Коммунаре. Пожарные из Ленобласти и Петербурга потушили огонь на площади 1100 квадратных метров в городе Коммунар.