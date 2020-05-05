Шесть человек заживо сгорели при пожаре в Подмосковье

На месте пожара в частном доме в Московской области обнаружили тела шести человек.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, все произошло ранним утром во вторник, 5 мая, в деревне Дурниха в Раменском районе Подмосковья. Частный дом загорелся около четырех утра на площади 96 кв.м. После ликвидирования пожара спасатели нашли тела погибших людей.

В экстренных службах отметили, что детей среди погибших нет. Личности сгоревших устанавливаются, пол погибших также пока неизвестен.

Сейчас специалисты работают над выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дюжина спасателей тушила дом и сарай под Гатчиной. Общая площадь пожара в доме и сарае составила 60 квадратных метров.