В Хельсинки построили подземный госпиталь для больных коронавирусом

В Хельсинки построили образец подземной больницы, которую могут возвести в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщает служба новостей Yle, больничный округ Хельсинки и Уусимаа HUS показал, как будет выглядеть подземный палаточный госпиталь, решение о возведение которой пока находится под вопросом.

Эта больница предназначается исключительно для больных коронавирусом. Палаты на 6-10 коек хотят возвести на месте подземной парковки в одной из столичных больниц.

HUS подчеркивает, на данный момент ситуация с пандемией находится под контролем, однако больничный округ все-равно готовится к худшему, если произойдет резкий рост числа зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские врачи вылечили 62 человека от коронавируса в госпитале в Бергамо.