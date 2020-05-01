Российские врачи вылечили 62 человека от коронавируса в госпитале в Бергамо

Российские медики нашли общий язык с персоналом и пациентами полевого госпиталя в Бергамо. Фото: mil.ru

Российские медики нашли общий язык с персоналом и пациентами полевого госпиталя в Бергамо. Фото: mil.ru

Российские врачи вместе с итальянскими медиками вылечили от коронавируса уже 62 человека в полевом госпитале в городе Бергамо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам старшего группы медиков Минобороны России в Италии подполковника Александра Юманова, в госпиталь поступили 93 больных. Он отметил, что число вылеченных – «очень хороший показатель».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

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