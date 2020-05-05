Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьер-министра

Борис Беляков, пресс-секретарь главы российского правительства, Михаила Мишустина, рассказал о самочувствии премьер-министра, у которого недавно диагностировали коронавирус.

По словам представителя Мишустина, он чувствует себя нормально. Лечение премьер-министра проходит в плановом порядке, он находится под пристальным наблюдением медицинских работников в одной из государственных клиник. Главу правительства лечат согласно рекомендациям Минздрава, утвержденными ведомством препаратами.

Пресс-секретарь также добавил, что Мишустин по-прежнему усиленно работает и остается на связи с коллегами по телефону. Отметим, что временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Индии записал обращение на русском для Михаила Мишустина, в котором пожелал политику скорейшего выздоровления.