Индекс самоизоляции в Петербурге «покраснел»

Хорошая погода мешает жителям Санкт-Петербурга оставаться дома: невзирая на опасность, горожане массово выходят на прогулки, о чем свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Уже в 9 часов утра цифры индекса опустились в «желтую зону», до 3,6 баллов, что, впрочем, не самый плохой результат: на тот момент Петербург являлся лидером рейтинга, уступая лишь Москве, где действуют строгие карантинные меры. Однако статистика резко ухудшилась к середине дня.

В полдень показатели опустились до 2,9 баллов, а согласно последним данным, в 15:00 индекс самоизоляции и вовсе равен 2,7 баллам. К сожалению, это может негативно сказаться на заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе в ближайшие дни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество выздоровевших пациентов с COVID-19 впервые превысило число новых заболевших.