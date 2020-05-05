В среду в Петербурге по-прежнему будет рекордно тепло

Метеорологи утверждают, что осадков в среду не будет. Фото: Baltphoto

Метеорологи утверждают, что осадков в среду не будет. Фото: Baltphoto

Во вторник, 5 мая, в Северной столице настоящая майская погода: яркое солнце и +15 градусов. Завтра петербуржцы могут не переживать: температура за окном останется такой же.

Согласно прогнозу, предоставленному специалистами Северо-Западного УГМС, в среду, 6 мая, в городе на Неве будет солнечно и тепло. В течение дня может наблюдаться переменная облачность, но осадков ждать не стоит. Прохладный северо-западный ветер будет слабым.

Ночью температура воздуха удержится в рамках +4…+6 градусов, а днем поднимется до +14…+16. Атмосферное давление в норме, в течение дня будет понижаться. Напомним, что манящая весенняя погода не должна быть поводом к нарушению режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 5 мая воздух и вовсе прогрелся до +18 градусов, обогнав Санкт-Петербург.