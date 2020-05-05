Задержаны парни, жарившие шашлыки в центре Петербурга

Задержаны парни, жарившие шашлыки в центре Петербурга
Блогеры жарили шашлыки у метро. Фото: pixabay

Двое молодых людей нарушили режим самоизоляции и устроили пикник среди города.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Двое парней жарили шашлыки на Сенной площади еще второго числа. Их пикник попал на видео, которое опубликовали в социальных сетях на следующий день. Оно привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов – личности нарушителей правопорядка установили довольно быстро, ими оказались мужчины 27 и 28 лет из Боровичей. У одного из них второго мая был день рождения.

В отношении шашлычников возбудили административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничений в период пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что никаких шашлыков: МЧС предупреждает ленинградцев о туманной погоде. Тем временем в регионе и Санкт-Петербурге гражданам запрещено отдыхать на природе или поблизости.

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