Никаких шашлыков: МЧС предупреждает ленинградцев о туманной погоде

В понедельник и вторник в некоторых районах ожидается пониженная видимость на дорогах и улицах населенных пунктов.

Прогнозом на 4 и 5 мая поделились в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Жителей Ленинградской области предупреждают о том, что в ближайшие дни ожидается туман, в связи с чем рекомендуется воздержаться от разведения открытого огня и разведения костров. Автомобилистам напоминают, что туман существенно снижает видимость на дорогах, поэтому нужно помнить о соблюдении скоростного режима – лучше и вовсе сбавить скорость, чтобы не угодить в аварию. Природное явление очень коварное: из-за тумана человеку кажется, что все предметы дальше, чем они есть на самом деле.

Напоминаем, что жителям региона в принципе запрещено выезжать в леса и устраивать пикники даже поблизости зеленых зон в связи с распространением коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше выходить из дома.