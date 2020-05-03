Никаких шашлыков: МЧС предупреждает ленинградцев о туманной погоде

Никаких шашлыков: МЧС предупреждает ленинградцев о туманной погоде
Туман очень опасен. Фото: Pixabay

В понедельник и вторник в некоторых районах ожидается пониженная видимость на дорогах и улицах населенных пунктов.

Прогнозом на 4 и 5 мая поделились в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Жителей Ленинградской области предупреждают о том, что в ближайшие дни ожидается туман, в связи с чем рекомендуется воздержаться от разведения открытого огня и разведения костров. Автомобилистам напоминают, что туман существенно снижает видимость на дорогах, поэтому нужно помнить о соблюдении скоростного режима – лучше и вовсе сбавить скорость, чтобы не угодить в аварию. Природное явление очень коварное: из-за тумана человеку кажется, что все предметы дальше, чем они есть на самом деле.

Напоминаем, что жителям региона в принципе запрещено выезжать в леса и устраивать пикники даже поблизости зеленых зон в связи с распространением коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать. Граждан просят соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше выходить из дома.

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