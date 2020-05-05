Петербуржцы все еще не спешат по домам

На дворе вечер, а индекс самоизоляции остается не удовлетворительным.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает «Яндекс». Петербуржцы, несмотря на режим самоизоляции, не всегда остаются дома. Несмотря на то, что на улице уже поздний вечер, они продолжают ходить по улицам. К 20:202 индекс составлял 3,4 балла – это значит, что людей в городе много. Так, до введения мер уровень был не сильно ниже.

Тем временем жители других регионах стараются лучше. В Мурманске индекс составляет 4 балла, в Петрозаводске и Пскове – 3,8. Та же ситуация в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре. Эксперт отмечает, что они были, возможно, сразу в нескольких странах, просто на это не сразу обратили внимание.