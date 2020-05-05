В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Россия пока не достигла плато. Фото: pixabay.com

Пока что непонятно, кто стал первым человеком с инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщил на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Он, комментируя информацию об инфекции у француза в прошлом году, заявил, что в организации допускают, что первые случаи заражения коронавирусом были еще в декабре 2019 года. Эксперт отмечает, что они были, возможно, сразу в нескольких странах, просто на это не сразу обратили внимание.

«Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны,»

— добавил Линдмайер.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – около 240 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, будут ли сняты ограничения после 12 мая. Власти хотят посмотреть, какова будет динамика роста или же снижения инфицированных. От этих показателей будут зависеть дальнейшие решения.

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