В Кремле объяснили, будут ли сняты ограничения после 12 мая

В Кремле объяснили, будут ли сняты ограничения после 12 мая
Всем россияне ждут 11 мая. Фото: kremlin.ru

Власти оценят ситуацию ближе к концу майских праздников.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что все жду наступления 11 мая и надеются, что отменят некоторые меры, введенные в связи с распространением коронавируса. Власти хотят посмотреть, какова будет динамика роста или же снижения инфицированных. От этих показателей будут зависеть дальнейшие решения.

«Давайте наберемся терпения, дождёмся»,

— попросил Песков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы были подготовлены планы плавного выхода из режима самоизоляции. Он также отметил, что местные власти должны сами решать, как будет лучше, оценивая статистику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай лидирует в гонке по созданию вакцины от коронавируса. На данный момент разрабатывается около сотни лекарств, которые в перспективе могут помочь с лечением пациентов.

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В Кремле объяснили, будут ли сняты ограничения после 12 мая