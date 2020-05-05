Китай лидирует в гонке по созданию вакцины от коронавируса

На данный момент разрабатывается около сотни лекарств, которые в перспективе могут помочь с лечением пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает газета The New York Times. Над созданием вакцины от коронавируса трудятся ученые с разных уголков планеты – насчитывается более ста потенциальных лекарств. Лидером гонки эксперты называют Китая, который проводит испытания сразу несколько вакцин. За страной еле поспевают специалисты из Великобритании и США. Ожидается, что в КНР лекарство от коронавируса появится уже в сентябре текущего года.

Отмечается при этом, что недостаточно просто создать вакцину, нужно еще добиться доверия потребителей. Этому может помешать скандал 2018 года, когда были выявлены нарушения в производстве средств от дифтерии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты объяснили низкую смертностью в России от коронавируса. Случаи заражения удается выявить чаще всего довольно рано благодаря диагностике.