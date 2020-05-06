В Китае за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, выздоровели 58 пациентов, летальных исходов не было. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае было выявлено 1678 ввозных случаев коронавируса, болеют 278 человек, пять находятся в тяжелом состоянии, 1400 пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.