В Италии российские медики вылечили 75 человек от коронавируса

Российские и итальянские специалисты вылечили от коронавируса уже 75 человек в полевом госпитале в городе Бергамо.

«Российские врачебно-сестринские бригады продолжают прием и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны», — рассказали в Минобороны РФ.

По последним данным, в Италии число зараженных коронавирусом достигло 213 013 человек, погибли от болезни 29 315. При этом выздоровели 85 231 пациент.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.