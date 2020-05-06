В Германии число жертв коронавируса почти достигло семи тысяч человек

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 947, умерли 165 человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха.

Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 164 807 человек, умерли 6996 человек. При этом выздоровели более 137 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.