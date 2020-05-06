Сингапурские ученые опять отдалили срок окончания пандемии в России

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия в России может закончиться 17 августа. Фото: Pixabay

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия в России может закончиться 17 августа. Фото: Pixabay

Ученые из Сингапура изменили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России в сторону увеличения – до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия в России может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа. По словам Мишустина, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально.