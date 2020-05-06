На Таллинском шоссе самосвал раздавил две иномарки

На Таллинском шоссе самосвал раздавил две иномарки
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 мая на Таллинском шоссе произошло тройное ДТП.

По словам очевидцев, возле гипермаркета «Лента» на светофоре самосвал Volvo FM проехал через Skoda и Renault.

На место происшествия прибыли скорая и реанимация. На опубликованных снимках видно, что проезжую часть засыпало осколками. У большегруза незначительно пострадала передняя часть, а одна иномарка осталась без задней части почти до кабины.

«Утреннее ДТП на Таллинском шоссе. На светофоре у Ленты самосвал Volvo FM проехал через Skoda и Renault. На месте работают реанимация и скорая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 29 апреля в Гатчинском районе Ленинградской области на 34-м километре трассы «Петербург-Псков» произошло массовое с участием 19 автомобилей.

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