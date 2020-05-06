Петербургский ученый предсказал вторую волну коронавируса

Петербургский ученый предсказал вторую волну коронавируса
Вторая волна может наступить в конце августа – начале сентября. Фото: pixabay

В России возможна вторая волна эпидемии коронавируса, при этом он даже назвал примерные ее даты. Такое заявление сделал профессор Алексей Боровков.

По его словам, вторая волна может наступить в конце августа – начале сентября. Ученый считает считает, что это произойдет из-за учащихся, которые вернутся из регионов с неблагоприятной санобстановкой в Петербург и Ленобласть.

Как сообщает «Комсомольская правда-Петербург», профессор отметил, что во избежание второй волны эпидемии надо сдвинуть начало учебного года на два месяца и продлить онлайн-обучение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге умерли четыре заболевших коронавирусом медика. Соболезнования их родным и близким выразил губернатор города Александр Беглов. Градоначальник также напомнил петербуржцам о мерах предосторожности.

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