Петербургский ученый предсказал вторую волну коронавируса

В России возможна вторая волна эпидемии коронавируса, при этом он даже назвал примерные ее даты. Такое заявление сделал профессор Алексей Боровков.

По его словам, вторая волна может наступить в конце августа – начале сентября. Ученый считает считает, что это произойдет из-за учащихся, которые вернутся из регионов с неблагоприятной санобстановкой в Петербург и Ленобласть.

Как сообщает «Комсомольская правда-Петербург», профессор отметил, что во избежание второй волны эпидемии надо сдвинуть начало учебного года на два месяца и продлить онлайн-обучение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге умерли четыре заболевших коронавирусом медика. Соболезнования их родным и близким выразил губернатор города Александр Беглов. Градоначальник также напомнил петербуржцам о мерах предосторожности.