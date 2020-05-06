В Петербурге зафиксировали 312 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявлено 312 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения в 82 российских регионах и 86 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 165 929 зараженных, 1 537 погибших, выздоровели 21 327 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.