Три человека с коронавирусом умерли в Петербурге за сутки

В Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге зарегистрированы три смерти среди зараженных коронавирусом.

Общее число летальных исходов достигло 40, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 6 мая.

В городе выявлено 312 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 5 тыс. 884 человека. Выздоровели 1 тыс. 532 пациента.

На карантине в Петербурге находится 3 тыс. 281 человек. Из них 123 пребывают в обсерваторе, 445 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 713 — контактные.

Тесты на коронавирус за последние сутки в Петербурге сдали 4 тыс. 594 человека. Всего в России проведено более 4,6 млн исследований на наличие инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 10 тыс. 559 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 165 тыс. 929.