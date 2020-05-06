В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России выявлено более 165 тыс. случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

В России выявлено более 165 тыс. случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в России зарегистрировали 10 тыс. 559 случаев коронавирусной инфекции. У 40,9% зараженных болезнь проходила без клинических проявлений.

Общее число заболевших в стране достигло 165 тыс. 929. Скончались с начала пандемии 1 тыс. 537 человек. Выздоровели 21 тыс. 327, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России в среду, 6 мая.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858. В Московской области выявлено 829 зараженных, в Петербурге — 312, в Нижегородской области — 272, в Дагестане — 181, в Ленинградской области — 51.

«Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев», — уточняет оперативный штаб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.