Число зараженных коронавирусом в Петербурге выросло до 5884

В Петербурге выявлено 312 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Число зараженных COVID-19 в городе достигло 5884 человек. Умерло 40 человек. Выздоровело 1532 человека.

Как сообщает Telegram-канал «Петербург против коронавируса», на карантине находится 3281 человек. Из них 123 — в обсерваторе, 445 — на самоизоляции, 2713 — контактные.

Всего в стране сейчас 165 929 зараженных, 1 537 погибших, выздоровели 21 327 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 730 024 человека. Скончались 258 394, при этом 1 245 723 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.