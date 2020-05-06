Больше 4,5 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 4 тыс. 594 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 6 мая.

На карантине в Петербурге находятся 3 тыс. 281 человек. Из них 123 размещены в обсерваторе, 445 пребывают на самоизоляции, 2 тыс. 713 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила по номеру 122 более 1,1 тыс. вызовов. Служба 112 обработала 829 обращений. Скорая помощь получила 117 вызовов, полиция — 297.

О своем прибытии из-за границы сообщили 67 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Общее число зараженных в мире превышает 3,7 млн человек. В России зарегистрировано 165 тыс. 929 случаев коронавируса, в Петербурге — 5 тыс. 884.