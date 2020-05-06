В России за сутки 1462 человека выздоровели от коронавируса

В России за сутки 1462 человека выздоровели от коронавируса
С начала пандемии выздоровели 21 327 человек. Фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1462 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения в 82 российских регионах и 86 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 165 929 зараженных, 1 537 погибших. С начала пандемии выздоровели 21 327 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 730 024 человека. Скончались 258 394, при этом 1 245 723 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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