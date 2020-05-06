В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1428

В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 1428. Об этом сообщается на сайте правительства республики, посвященного борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в стране выявлено пять случаев заражения, с начала пандемии выздоровели 718 человек, 48 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 743 654 человека. Скончались 258 850, при этом 1 248 705 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 165 929 человек, умерли 1 537. При этом 21 327 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.